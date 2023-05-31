Гарик Харламов с Азаматом Мусагалиевым стали ведущими нового шоу

Платформа VK Видео представила новое онлайн-шоу в формате Late Night Show «Кстати», ведущими которого стали Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов.

Каждый субботний вечер комики будут обсуждать актуальные события и общаться со звездными гостями - исполнителями, блогерами, актерами, спортсменами и другими знаменитостями. Так, в первом выпуске зрители увидят Александра Овечкина, Влада А4 и Джигана.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220754053&id=456239022&hash=6be2350c31537939&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В дальнейшем в проекте появятся Инстасамка и Олег Moneyken, Григорий Лепс.

Создатели проекта обещают максимально неординарное времяпрепровождение и яркий микс форматов: новостной блок, общение со звездами, музыкальные выступления, клипы и специальные рубрики.