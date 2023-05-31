Гарик Харламов с Азаматом Мусагалиевым стали ведущими нового шоу

Платформа VK Видео представила новое онлайн-шоу в формате Late Night Show «Кстати», ведущими которого стали Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов.
Каждый субботний вечер комики будут обсуждать актуальные события и общаться со звездными гостями - исполнителями, блогерами, актерами, спортсменами и другими знаменитостями. Так, в первом выпуске зрители увидят Александра Овечкина, Влада А4 и Джигана.
В дальнейшем в проекте появятся Инстасамка и Олег Moneyken, Григорий Лепс.
Создатели проекта обещают максимально неординарное времяпрепровождение и яркий микс форматов: новостной блок, общение со звездами, музыкальные выступления, клипы и специальные рубрики.
Шоу «Кстати» выходит эксклюзивно на платформе VK Видео.