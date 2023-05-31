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31 мая 2023, новость

Гарик Харламов с Азаматом Мусагалиевым стали ведущими нового шоу

В проекте «Кстати» знаменитые комики будут обсуждать актуальные новости и общаться со звездными гостями

Платформа VK Видео представила новое онлайн-шоу в формате Late Night Show «Кстати», ведущими которого стали Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов.

Каждый субботний вечер комики будут обсуждать актуальные события и общаться со звездными гостями - исполнителями, блогерами, актерами, спортсменами и другими знаменитостями. Так, в первом выпуске зрители увидят Александра Овечкина, Влада А4 и Джигана.

Во время загрузки произошла ошибка.

В дальнейшем в проекте появятся Инстасамка и Олег Moneyken, Григорий Лепс.

Создатели проекта обещают максимально неординарное времяпрепровождение и яркий микс форматов: новостной блок, общение со звездами, музыкальные выступления, клипы и специальные рубрики.

Шоу «Кстати» выходит эксклюзивно на платформе VK Видео.

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