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31 мая 2023, новость

Сыгравший Фредди Крюгера актер назвал лучшего кандидата на эту роль

Роберт Инглунд заявил, что уже слишком стар, чтобы сниматься в этой франшизе
Роберт Инглунд | Источник: Legion-Media.ru

Актер и звезда «Кошмара на улице Вязов» Роберт Инглунд, исполнивший роль Фредди Крюгера, назвал лучшего кандидата на роль злодея в будущих проектах. Об этом он рассказал Variety.

Актер поделился своими мыслями на фоне предстоящей премьеры документального фильма «Голливудские сны и кошмары: История Роберта Инглунда». «Я знаю, кто такие иконы [экрана]. Я не икона. Может, Фредди Крюгер — да, но не я. Я просто характерный актер, полезный актер, которому очень повезло», — поделился он.

Инглунд порассуждал о будущем франшизы и о своем участии в ней. «Я слишком стар, чтобы играть Фредди. Я просто больше не могу снимать боевые сцены больше одного дубля, у меня болит шея, болит спина и артрит правого запястья», — сказал он, при этом отметив, что не против сняться в эпизодической роли.

На вопрос о том, кто является лучшим кандидатом на роль Крюгера, актер поддержал фанатскую теорию о том, что в новых частях ленты маньяка должен сыграть актер Кевин Бейкон. «Я знаю, что он уважает этот жанр, и он прекрасный актер», — заключил он.

Первый «Кошмар на улице Вязов», вышедший в 1984-м, стал основой большой франшизы, в которую вошли восемь полнометражных фильмов, книги, комиксы и игры. Почти во всех картинах образ Крюгера на экране воплотил Роберт Инглунд.

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