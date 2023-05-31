Седокова, Безрукова и другие посетили премьеру нового фильма Гая Ричи

По сюжету, под конец своей службы в Афганистане сержант Джон Кинли отправляется на задание вместе с местным переводчиком Ахмедом. Когда их отряд попадает под обстрел, выжить удается только им двоим. Преследуемые врагами и рискуя жизнью, Ахмед и раненый Кинли пытаются добраться до безопасной территории.