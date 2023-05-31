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31 мая 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Седокова, Безрукова и другие посетили премьеру нового фильма Гая Ричи

Звезды стали первыми зрителями картины «Переводчик»
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Фото предоставлены пресс-службой

В Москве состоялась премьера нового экшен-триллера от Гая Ричи «Переводчик», главную роль в котором исполнил Джейк Джилленхол.

По сюжету, под конец своей службы в Афганистане сержант Джон Кинли отправляется на задание вместе с местным переводчиком Ахмедом. Когда их отряд попадает под обстрел, выжить удается только им двоим. Преследуемые врагами и рискуя жизнью, Ахмед и раненый Кинли пытаются добраться до безопасной территории.

Гостями премьеры и первыми зрителями стали Михаил Галустян, Ирина Безрукова, Ксения БородинаАнна Седокова, Алина Загитова, Алена Водонаева, Анна Александрова, Александр Рогов, Анна Покров, Виктория ДайнекоМила Ершова, Дмитрий Красилов, Светлана Камынина и другие.

В широкий прокат фильм «Переводчик» выйдет 1 июня.

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