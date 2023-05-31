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31 мая 2023, новость

Минкульт исключил ряд режиссеров из экспертных советов

Среди них Алексей Учитель, Владимир Хотиненко и Алексей Федорченко
Алексей Учитель

Министерство культуры России исключило ряд режиссеров из экспертных советов по господдержке кино, об этом сообщает газета «Ведомости».

Ведомство обновило состав советов по игровому, документальному и анимационному кино. Известно, что в них больше нет некоторых режиссеров и топ-менеджеров видеосервисов.

Так, из советов были выведены режиссеры Алексей Учитель, Владимир Хотиненко, Алексей Федорченко и продюсеры Петр Ануров, Антон Златопольский.

Отмечается, что в составе увеличилось число представителей Минкультуры, а также появились новые члены. В частности, в один из экспертных советов вошел актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

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