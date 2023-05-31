Минкульт исключил ряд режиссеров из экспертных советов

Министерство культуры России исключило ряд режиссеров из экспертных советов по господдержке кино, об этом сообщает газета «Ведомости».
Ведомство обновило состав советов по игровому, документальному и анимационному кино. Известно, что в них больше нет некоторых режиссеров и топ-менеджеров видеосервисов.
Так, из советов были выведены режиссеры Алексей Учитель, Владимир Хотиненко, Алексей Федорченко и продюсеры Петр Ануров, Антон Златопольский.
Отмечается, что в составе увеличилось число представителей Минкультуры, а также появились новые члены. В частности, в один из экспертных советов вошел актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов.