Михалков на съемках сымитировал поджог дачи чиновника ради шутки

Режиссер Никита Михалков на съемках фильма « Утомленные солнцем » ради шутки решил сымитировать поджог дачи чиновника. Об этом рассказала специалист кстовского Музея кино при Центральной библиотеке имени Пушкина Оксана Халикова в разговоре с «АиФ».

«Для съемок "Утомленных солнцем" задействовали дачу крупного чиновника – ее преобразили, подкрасили, увеличили веранду. А после съемок эту дачу захотел купить другой чиновник. Михалков вместе со своими друзьями решили пошутить и сказали тому: "Дачу будут сжигать. Так нужно по сценарию". И чиновник побежал к главе города – мол, надо просить губернатора, чтобы этого не делали», — вспомнила Халикова.