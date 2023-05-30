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30 мая 2023, новость

Михалков на съемках сымитировал поджог дачи чиновника ради шутки

История произошла во время работы над фильмом «Утомленные солнцем»
Кадр из фильма «Утомленные солнцем» | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Никита Михалков на съемках фильма «Утомленные солнцем» ради шутки решил сымитировать поджог дачи чиновника. Об этом рассказала специалист кстовского Музея кино при Центральной библиотеке имени Пушкина Оксана Халикова в разговоре с «АиФ».

«Для съемок "Утомленных солнцем" задействовали дачу крупного чиновника – ее преобразили, подкрасили, увеличили веранду. А после съемок эту дачу захотел купить другой чиновник. Михалков вместе со своими друзьями решили пошутить и сказали тому: "Дачу будут сжигать. Так нужно по сценарию". И чиновник побежал к главе города – мол, надо просить губернатора, чтобы этого не делали», — вспомнила Халикова.

Градоначальник, в свою очередь, подыграл режиссеру и заявил чиновнику, что дачу все-таки сожгут, так как этого захотел Михалков. По словам специалиста кстовского Музея, кинематографист сымитировал поджог дачи при помощи фейерверков и другой пиротехники.

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