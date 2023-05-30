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30 мая 2023, новость

Павел Воля станет участником кулинарного шоу своей жены

Популярный комик появится в программе «Вкусно с Ляйсан»
Павел Воля и Ляйсан Утяшева | Источник: PersonaStars

На телеканал ТВ-3 возвращается кулинарное шоу «Вкусно с Ляйсан», в котором спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева и ее звездные гости будут готовить любимые блюда и вспоминать забавные истории из детства.

В новом сезоне на кухне Ляйсан побывают ее супруг Павел Воля, а также Дмитрий Губерниев, Василиса Володина, Катя Лель, Екатерина ВолковаЮлия Коваль и другие.

А гостьей первого выпуска стала актриса Светлана Пермякова, которая приготовят настоящие «уральские шанежки» на семейной сковородке, которую Светлана принесла с собой и раскроет секреты приготовления идеального теста.

Напомним, кулинарное шоу «Вкусно с Ляйсан» стартовало на ТВ-3 в марте 2023 года. В прошлом сезоне таланты на кухне продемонстрировали Мигель, Дава, Надежда Ангарская, Глюкоза, Елена Ханга, Евгения Медведева.

Второй сезон «Вкусно с Ляйсан» стартует 3 июня в 9.30.

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