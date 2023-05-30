Елена Летучая рассказала о конфликтах в шоу «Ревизорро»

Елена Летучая

Бывшая ведущая шоу «Ревизорро» Елена Летучая рассказала в интервью с журналисткой Надеждой Стрелец о закулисье проекта. Летучая призналась, что в начале сама провоцировала на скандал, чтобы привлечь внимание к программе.

«В начале проекта, когда формат не очень устаканился и хотели скандала, были моменты, когда я могла нарочно уколоть туда, куда не нужно, сама спровоцировать конфликт», — поделилась ведущая.

Летучая отметила, что изначально ей было сложно уверенно заходить на кухню и спорить с сотрудниками ресторана, так как она из интеллигентной семьи. Она подчеркнула, что в их проекте не было сценария — ей приходилось импровизировать и запоминать множество законов и правил ресторанного бизнеса.

Летучая также вспомнила, что ее «жесткий» и суровый образ на проекте появился после конфликта в одном из ресторанов, в котором была полная антисанитария.

«Я хожу, проверяю. И вдруг я достаю из-под стола таз с мясом, а там уже мухи, вода, все загнило. Я достаю. Я в ужасе, спрашиваю: "Что это такое?" И я помню, они (повара) что-то рубят, даже не повернулись, и говорят: "Ой, девочка, что ты тут нам свое шоу устраиваешь? Все сожрут". И вот тогда я поняла, что это намеренное действие, это отношение к гостю. <…> И из меня вырвалась эта Лена, которая жесткая, бескомпромиссная, принципиальная», — рассказала ведущая.