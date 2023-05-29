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29 мая 2023, новость

Летучая вспомнила, как ее не взяли на работу в «Вечерний Ургант»

Позднее Иван Ургант отмечал причастность к тому, что Летучей удалось стать звездой
Елена Летучая | Источник: Legion-Media.ru

Телеведущая Елена Летучая вспомнила о неудачной попытке устроиться на работу в шоу «Вечерний Ургант». В интервью на онлайн-канале блогера Надежды Стрелец она призналась, что направила резюме на вакансию продюсера по иностранным гостям. На тот момент Летучая работала в студии спецпроектов на "Первом канале".

«Программа "Вечерний Ургант" только запускалась, она на 10-м этаже работала в "Останкино". Я побежала наверх и отнесла резюме — им тогда требовался продюсер. И меня не взяли, — поделилась Летучая. — Когда я уже стала большой звездой, в первый мой приход к Ване Урганту он достал мое резюме и сказал: "Мы причастны к тому, что вы стали звездой. Если бы мы вас взяли на "Вечернего Урганта", может быть, вы бы до сих пор у нас работали"».

Елена Летучая вела программу «Ревизорро» с 2014 по 2016 год. Позже звезда вернулась к роли ведущей шоу на один сезон, но затем перешла на "Первый канал".

Ранее Летучая призналась, что находилась в «трагическом состоянии» после ухода из «Ревизорро». По словам ведущей, справиться со стрессом ей помог супруг, с которым она на тот момент еще не состояла в официальных отношениях.

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