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19 мая 2023, новость

Опубликован первый тизер нового фильма с ДиКаприо

Премьера «Убийц цветочной луны» состоится на Каннском кинофестивале

В сети появился первый тизер-трейлер «Убийц цветочной луны» — нового фильма Мартина Скорсезе с Леонардо ДиКаприо и Робертом Де Ниро в главных ролях. 

Премьера «Убийц цветочной луны» состоится на 76-м Каннском кинофестивале. В мировой прокат картина выйдет 6 октября 2023 года.

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Сюжет основан на одноименной книге журналиста Дэвида Гранна, он разворачивается в 1920-е в Оклахоме: кто-то начинает убивать коренных американцев из поселения, где было открыто нефтяное месторождение, и за расследование берется ФБР. В картине вместе с ДиКаприо и Де Ниро сыграли Брендан Фрейзер и Джесси Племонс.

Ранее 80-летний Скорсезе признался, что не планирует долгосрочные проекты из-за возраста.

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