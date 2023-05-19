Опубликован первый тизер нового фильма с ДиКаприо

Сюжет основан на одноименной книге журналиста Дэвида Гранна, он разворачивается в 1920-е в Оклахоме: кто-то начинает убивать коренных американцев из поселения, где было открыто нефтяное месторождение, и за расследование берется ФБР. В картине вместе с ДиКаприо и Де Ниро сыграли Брендан Фрейзер и Джесси Племонс.