Янковский и Пожарская появились на премьере сериала

В Москве в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера новой восьмисерийной драмы Максима Свешникова для онлайн-кинотеатра Okko «Плейлист волонтера» по мотивам одноименного романа участника поисково-спасательных работ Мршавко Штапича (Артем Ляшенко), основанного на реальных событиях.
Сериал первым зрителям представили исполнитель главной роли Иван Янковский, выступивший сценаристом Артем Ляшенко, продюсеры Гавриил Гордеев и Юлия Мишкинене, а также актеры Мила Ершова, Артем Федотов, Дарья Руденок, Алексей Овсянников и другие.
По сюжету, главный герой Михаил Штапич в исполнении Янковского теряет семью и работу и решает реализовать себя на новом поприще: он присоединяется к поисково-спасательному отряду, где очень быстро находит друзей, единомышленников и становится настоящей звездой.
Однако все эти успехи не помогают Штапичу обрести личное счастье, и он продолжает метаться между бывшей женой, подругами по отряду и девушкой по прозвищу Кукла (Мила Ершова), к которой у героя возникают сильные чувства.
Среди гостей премьерного показа были близкие и друзья создателей сериала: Диана Пожарская, Анастасия Резник, Илья Аксенов, Игорь Чехов, Софья Присс и другие.
Сериал «Плейлист волонтера» доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.