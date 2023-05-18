Янковский и Пожарская появились на премьере сериала

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В Москве в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера новой восьмисерийной драмы Максима Свешникова для онлайн-кинотеатра Okko «Плейлист волонтера» по мотивам одноименного романа участника поисково-спасательных работ Мршавко Штапича (Артем Ляшенко), основанного на реальных событиях.

Сериал первым зрителям представили исполнитель главной роли Иван Янковский, выступивший сценаристом Артем Ляшенко, продюсеры Гавриил Гордеев и Юлия Мишкинене, а также актеры Мила Ершова, Артем Федотов, Дарья Руденок, Алексей Овсянников и другие.

По сюжету, главный герой Михаил Штапич в исполнении Янковского теряет семью и работу и решает реализовать себя на новом поприще: он присоединяется к поисково-спасательному отряду, где очень быстро находит друзей, единомышленников и становится настоящей звездой.

Однако все эти успехи не помогают Штапичу обрести личное счастье, и он продолжает метаться между бывшей женой, подругами по отряду и девушкой по прозвищу Кукла (Мила Ершова), к которой у героя возникают сильные чувства.

Сериал «Плейлист волонтера» доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.