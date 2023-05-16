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16 мая 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Бондарчук вместе с сыном представил новый сериал

Премьеру психологической драмы «Балет» посетили звезды кино и шоу-бизнеса
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25
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Фото предоставлены пресс-службой

В столичном киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера психологической драмы «Балет».

Проект представили исполнители главных ролей и создатели сериала: Алла Сигалова, Федор Бондарчук, Мария Фомина, Ирина АпексимоваЕлена Морозова, продюсеры Сергей Бондарчук-мл., Алексей Киселев, а также режиссер Евгений Сангаджиев.

По сюжету, главная героиня — известный хореограф, в прошлом советская прима-балерина Рута Майерс (Сигалова) возвращается в страну спустя почти 40 лет, чтобы поставить оригинальный современный спектакль по приглашению нового директора главного театра балета (Бондарчук). Ей придется заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, но главное — с худруком театра Андреем Прониным (Игорь Гордин), с которым когда-то они были парой. Старые чувства и старые обиды вспыхивают с новой силой.

Гостями премьеры стали Сергей Гармаш, Игорь Мишин, Джаник Файзиев, Александр Акопов, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Софья Эрнст, Алексей Макаров с супругой, Денис Власенко, Софья Лебедева, Алена Михайлова, Елизавета Шакира, Ирина Безрукова, Екатерина Кабак, Анна Банщикова, Кузьма Сапрыкин, Анна Бегунова, Анна Снаткина, Антон Риваль с супругой, Рената Пиотровски, Антонина Паперная и многие другие.

Первая серия «Балета» будет доступна зрителям 18 мая.

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