Бондарчук вместе с сыном представил новый сериал

По сюжету, главная героиня — известный хореограф, в прошлом советская прима-балерина Рута Майерс (Сигалова) возвращается в страну спустя почти 40 лет, чтобы поставить оригинальный современный спектакль по приглашению нового директора главного театра балета (Бондарчук). Ей придется заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, но главное — с худруком театра Андреем Прониным (Игорь Гордин), с которым когда-то они были парой. Старые чувства и старые обиды вспыхивают с новой силой.