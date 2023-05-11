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11 мая 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Бен Аффлек поддержал Дженнифер Лопез на премьере боевика

Звезда представила фильм «Мать», где сыграла киллершу
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В Лос-Анджелесе состоялась премьера нового боевика Netflix «Мать» с Дженнифер Лопез в главной роли.

Звезда позировала на мероприятии вместе с супругом Беном Аффлеком. Также по красной дорожке прошли Омари Хардвик, Люси Паэс, Пол Раджи, Ивонн Сенат  Джонс, режиссер Ники Каро и другие.

Главная героиня фильма «Мать» в исполнении Дженнифер Лопез — киллерша высочайшего класса, давно отошедшая от дел. Однажды ей приходится выйти из тени, чтобы защитить дочь, которую она оставила много лет назад.

Онлайн-премьера боевика «Мать» состоится 12 мая.

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