Бен Аффлек поддержал Дженнифер Лопез на премьере боевика

В Лос-Анджелесе состоялась премьера нового боевика Netflix «Мать» с Дженнифер Лопез в главной роли.
Звезда позировала на мероприятии вместе с супругом Беном Аффлеком. Также по красной дорожке прошли Омари Хардвик, Люси Паэс, Пол Раджи, Ивонн Сенат Джонс, режиссер Ники Каро и другие.
Главная героиня фильма «Мать» в исполнении Дженнифер Лопез — киллерша высочайшего класса, давно отошедшая от дел. Однажды ей приходится выйти из тени, чтобы защитить дочь, которую она оставила много лет назад.
Онлайн-премьера боевика «Мать» состоится 12 мая.