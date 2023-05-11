Бен Аффлек поддержал Дженнифер Лопез на премьере боевика

Звезда позировала на мероприятии вместе с супругом Беном Аффлеком . Также по красной дорожке прошли Омари Хардвик, Люси Паэс, Пол Раджи , Ивонн Сенат Джонс, режиссер Ники Каро и другие.

Главная героиня фильма «Мать» в исполнении Дженнифер Лопез — киллерша высочайшего класса, давно отошедшая от дел. Однажды ей приходится выйти из тени, чтобы защитить дочь, которую она оставила много лет назад.