Том Хэнкс признался, что не верил в успех «Форреста Гампа»

Том Хэнкс в фильме «Форрест Гамп» | Источник: Legion-Media.ru

Актер Том Хэнкс признался, что изначально сомневался в успехе фильма «Форрест Гамп», в котором сыграл главную роль. Его слова цитирует Deadline.

«Я говорю: "Привет, Боб, у меня к тебе вопрос. Кому-нибудь будет интересен этот фильм?"» — вспоминает Хэнкс о разговоре с режиссером проекта Робертом Земекисом.

По словам актера, Земекис назвал работу над лентой «минным полем» и заверил, что стоит рискнуть. В результате «Форрест Гамп» получил премию «Оскар» в шести номинациях, в том числе за лучшую мужскую роль Хэнкса и лучшего режиссера, также проект был признан лучшим фильмом. Он собрал более $1 млрд по всему миру.