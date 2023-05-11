Наверх
11 мая 2023, новость

Том Хэнкс признался, что не верил в успех «Форреста Гампа»

Актер вспомнил свой разговор с режиссером Робертом Земекисом
Том Хэнкс в фильме «Форрест Гамп» | Источник: Legion-Media.ru

Актер Том Хэнкс признался, что изначально сомневался в успехе фильма «Форрест Гамп», в котором сыграл главную роль. Его слова цитирует Deadline.

«Я говорю: "Привет, Боб, у меня к тебе вопрос. Кому-нибудь будет интересен этот фильм?"» — вспоминает Хэнкс о разговоре с режиссером проекта Робертом Земекисом.

По словам актера, Земекис назвал работу над лентой «минным полем» и заверил, что стоит рискнуть. В результате «Форрест Гамп» получил премию «Оскар» в шести номинациях, в том числе за лучшую мужскую роль Хэнкса и лучшего режиссера, также проект был признан лучшим фильмом. Он собрал более $1 млрд по всему миру.

Ранее Том Хэнкс рассказал, что идея сиквела «Форреста Гампа» прожила 40 минут. Актер никогда не подписывал контракты, согласно которым обязан был бы сниматься в сиквелах, и считает это разумным решением.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Том Хэнкс
Tom Hanks
Роберт Земекис
Robert Zemeckis
Форрест Гамп
Том Хэнкс заявил, что снялся всего в четырех хороших фильмах
Том Хэнкс признался, что идея сиквела «Форреста Гампа» прожила 40 минут
Поклонники заподозрили, что 65-летний Том Хэнкс серьезно болен
Вышел первый тизер нового «Пиноккио» с темнокожей феей
Шакира, Кайли Миноуг и Рики Мартин на премьере «Элвиса» в Каннах
Опубликован первый кадр нового «Пиноккио»
Том Хэнкс отказался лететь в космос за $28 млн
Новые трейлеры
Молодой Папа
Трейлер (англ.)
Переполненная комната
Трейлер (англ.)
Птичий короб: Барселона
Тизер (англ.)
Мег 2: Впадина
Трейлер (англ.)
Оппенгеймер
Трейлер №2 (англ.)
Спасти единственного сына
Трейлер
Плейлист волонтера
Трейлер
Дюна 2
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь