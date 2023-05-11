Том Хэнкс признался, что не верил в успех «Форреста Гампа»

Актер Том Хэнкс признался, что изначально сомневался в успехе фильма «Форрест Гамп», в котором сыграл главную роль. Его слова цитирует Deadline.
«Я говорю: "Привет, Боб, у меня к тебе вопрос. Кому-нибудь будет интересен этот фильм?"» — вспоминает Хэнкс о разговоре с режиссером проекта Робертом Земекисом.
По словам актера, Земекис назвал работу над лентой «минным полем» и заверил, что стоит рискнуть. В результате «Форрест Гамп» получил премию «Оскар» в шести номинациях, в том числе за лучшую мужскую роль Хэнкса и лучшего режиссера, также проект был признан лучшим фильмом. Он собрал более $1 млрд по всему миру.
Ранее Том Хэнкс рассказал, что идея сиквела «Форреста Гампа» прожила 40 минут. Актер никогда не подписывал контракты, согласно которым обязан был бы сниматься в сиквелах, и считает это разумным решением.