Том Хэнкс признался, что идея сиквела «Форреста Гампа» прожила 40 минут

Робин Райт и Том Хэнкс в фильме «Форрест Гамп» | Источник: Legion-Media.ru

Актер Том Хэнкс во время записи подкаста Happy Sad Confused признался, что идея фильма «Форрест Гамп» прожила всего 40 минут. Слова артиста цитирует Variety.

«Через долгое время [после выхода фильма] мы решили поговорить о новом "Форресте Гампе", и разговор длился сорок минут. Сказали — да нет, ребята, бросьте», — вспомнил Хэнкс.

Актер никогда не подписывал контракты, согласно которым обязан был бы сниматься в сиквелах, и считает это разумным решением. «Если на то будут причины, давайте снимем. Но заставлять меня не надо», — говорит он.

Фильм Роберта Земекиса «Форрест Гамп» с Хэнксом в главной роли вышел в 1994 году и заработал $678 млн в мировом прокате. Том Хэнкс за эту работу получил премию «Оскар» в номинации «Лучший актер», сам фильм был отмечен в категории «Лучший фильм» и награжден еще четырьмя статуэтками.