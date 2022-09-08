Том Хэнкс признался, что идея сиквела «Форреста Гампа» прожила 40 минут

Актер Том Хэнкс во время записи подкаста Happy Sad Confused признался, что идея фильма «Форрест Гамп» прожила всего 40 минут. Слова артиста цитирует Variety.
«Через долгое время [после выхода фильма] мы решили поговорить о новом "Форресте Гампе", и разговор длился сорок минут. Сказали — да нет, ребята, бросьте», — вспомнил Хэнкс.
Актер никогда не подписывал контракты, согласно которым обязан был бы сниматься в сиквелах, и считает это разумным решением. «Если на то будут причины, давайте снимем. Но заставлять меня не надо», — говорит он.
Фильм Роберта Земекиса «Форрест Гамп» с Хэнксом в главной роли вышел в 1994 году и заработал $678 млн в мировом прокате. Том Хэнкс за эту работу получил премию «Оскар» в номинации «Лучший актер», сам фильм был отмечен в категории «Лучший фильм» и награжден еще четырьмя статуэтками.
В сентябре на платформе Disney+ выходит фильм «Пиноккио», для работы над которым Земекис и Хэнкс вновь воссоединились на площадке. Для режиссера и актера это уже четвертая совместная работа после «Форреста Гампа», «Изгоя» и рождественского анимационного фильма «Полярный экспресс».