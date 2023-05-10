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10 мая 2023, фоторепортажСъемки

Михалкова и Разумовская снимаются в сериале о похищении детей: первые фото

Актрисы появятся в психологическом триллере «Трасса»
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Фото предоставлены пресс-службой

Стартовали съемки десятисерийного психологического триллера «Трасса», который расскажет историю женщины, отправившейся на поиски пропавшей приемной дочери и столкнувшейся с целой преступной сетью, похищающей подростков и торгующей ими.

По сюжету, в Ставрополье тринадцатилетняя девочка на рассвете расстреливает свою спящую семью – мать, отца и бабушку в их постелях, после чего пытается повеситься в сарае. Прибежавший на звуки выстрелов сосед вытащил девочку из петли. Расследование громкого дела поручают следователю Эльвире Бараевой.

Главные роли в сериале «Трасса» исполняют Анна Михалкова, Александр Ильин, Елизавета Ищенко, Семен Серзин, Алексей Фатеев, Данил Стеклов и другие.

Карина Разумовская исполнит роль судьи Светланы Незнамовой с темным прошлым. «Жанр триллера всегда интересен неоднозначностью, неоднобокостью своих персонажей и тем, что там, как правило, нет просто хороших и просто плохих, все это живые люди, со своими комплексами, проблемами, скелетами в шкафу и всегда интересно в этом покопаться», — рассказывает актриса.

Создатели проекта — режиссер Душан Глигоров, сценарист Олег Маловичко, продюсеры Александр Цекало и Иван Самохвалов — ранее вместе работали над сериалами «Хрустальный» и «Химера». Производством занимаются онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания «Среда».

Премьера сериала «Трасса» состоится в 2024 году.

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