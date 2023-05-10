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10 мая 2023, новость

Актер Гостюхин назвал «каторгой» съемки в современном кино

Снявшийся в военном сериале «Катюша» артист высказался об «американских стандартах» в российском кинематографе
Владимир Гостюхин | Источник: PersonaStars

Актер театра и кино Владимир Гостюхин назвал две причины появления на российских экранах «плохих военных фильмов». Об этом артист рассказал в беседе с «АиФ».

«Во-первых, наш кинематограф поставили на американские стандарты. Теперь у нас продюсерское кино, где главный — не режиссер. Хотя и сейчас есть режиссеры, которым предоставлена возможность снимать то, что они хотят и умеют. Во-вторых, в советское время кино снимали те, кто прошел войну: Александр Столпер, Сергей Бондарчук... Это очень важно», — сказал Гостюхин.

По словам актера, он делит кино на три разряда: искусство, кино и «киношка». И последнее в современном кинематографе, считает Гостюхин, встречается чаще. «Очень много стряпают, и я вижу эту стряпню. Времени на подготовку к съемкам мало, график съемок чудовищный. Работа на износ и измор. Не творчество, а каторга. Поэтому кино часто выглядит недоделанным», — сказал актер.

Владимир Гостюхин — советский и белорусский актер театра и кино. В 1982 году был награжден званием заслуженного артиста РСФСР. В 1996 году стал народным артистом Белоруссии. 9 мая на телеканале «Россия 1» стартовал сериал «Катюша» с участием актера.

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