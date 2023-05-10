Актер Гостюхин назвал «каторгой» съемки в современном кино

Владимир Гостюхин | Источник: PersonaStars

Актер театра и кино Владимир Гостюхин назвал две причины появления на российских экранах «плохих военных фильмов». Об этом артист рассказал в беседе с «АиФ».

«Во-первых, наш кинематограф поставили на американские стандарты. Теперь у нас продюсерское кино, где главный — не режиссер. Хотя и сейчас есть режиссеры, которым предоставлена возможность снимать то, что они хотят и умеют. Во-вторых, в советское время кино снимали те, кто прошел войну: Александр Столпер, Сергей Бондарчук... Это очень важно», — сказал Гостюхин.

По словам актера, он делит кино на три разряда: искусство, кино и «киношка». И последнее в современном кинематографе, считает Гостюхин, встречается чаще. «Очень много стряпают, и я вижу эту стряпню. Времени на подготовку к съемкам мало, график съемок чудовищный. Работа на износ и измор. Не творчество, а каторга. Поэтому кино часто выглядит недоделанным», — сказал актер.