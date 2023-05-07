В мультсериале «Гриффины» пошутили про девушку из Новосибирска

Мэг Гриффин

В американском мультсериале «Гриффины» пошутили про девушку из Новосибирска. По сюжету 19-й серии 21-го сезона русский хакер из Челябинска взломал аккаунт пса Брайана, а Мэг Гриффин внезапно озвучила шутку.

«Можно вывезти девушку из Новосибирска, но нельзя вывести Новосибирск из девушки», — сказала Мэг на русском языке с акцентом. Эту героиню озвучивает актриса Мила Кунис, которая имеет украинские корни и владеет русским языком. В сцене ее героиня отметила, что выучила русский в интернете с помощью видеороликов и чатов.

В начале 2023 года телеканал Fox продлил анимационные сериалы «Симпсоны» и «Гриффины» еще на два сезона. Мультсериал «Симпсоны» уже является рекордсменом по продолжительности на телевидении — в 2024 году выйдет 36-й сезон.