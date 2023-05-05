Асмус рассказала о съемках сцены, не вошедшей в сериал «Сансара»

Кадр из сериала «Сансара»

Актриса Кристина Асмус в соцсетях рассказала, что могла нанести травму коллеге по сериалу «Сансара» Павлу Деревянко.

Асмус призналась, что во время съемок одной из сцен чересчур сильно толкнула Деревянко, и тот упал на асфальт. В тот момент звезда испугалась, что чуть не покалечила коллегу. «Он реально сильно падает и встает просто с демоническим лицом, я думала он убьет меня. Я так испугалась, думала, что я сильно толкнула его. В ушах звенит, камеру я вообще не вижу», — вспоминает она.

Однако все обошлось: Деревянко просто решил подыграть и после окончания съемок сцены начал улыбаться. «Я понимаю, что это была съемка, Паша продолжал играть, а я не поняла. Но! Что самое забавное в этой истории — это то, что эта сцена в сериал "Сансара" не вошла!» — поделилась Асмус.

Премьера сериала «Сансара» состоялась 6 апреля на Okko. В центре сюжета — работник банка Андрей (Деревянко), который после своего дня рождения просыпается в дне предыдущем, и с каждым новым пробуждением отсчет времени идет в обратную сторону. Ему предстоит разобраться, как «починить» отсчет времени.