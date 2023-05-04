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4 мая 2023, фоторепортажСъемки

В России сняли сериал по мотивам суда Деппа и Херд

Главные роли в первом сезоне «Звездного суда» исполнили Максим Лагашкин и Мария Горбань
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Сарик Андреасян приступил к съемкам сериала «Звездный суд», вдохновленного процессом между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд.

В центре сюжета первого сезона окажутся популярный российский актер со скандальной репутацией Дмитрий Петровский (Максим Лагашкин) и его бывшая супруга – актриса средней руки Марина Хрумкина (Мария Горбань). У бывших супругов накопилось немало претензий друг к другу: Хрумкина пытается выставить бывшего мужа в глазах общественности токсичным абьюзером, а тот вынужден противостоять мощному феминистическому напору.

Создатели «Звездного суда» планируют менять главных героев — участников судебного процесса — от сезона к сезону. Сарик Андреасян, вместе с братом Гевондом спродюсировавший проект, отмечает: «Изначально с идеей сериала пришел режиссер Гарик Петросян, и мы за нее зацепились. Мы поняли, что это может быть свежо и актуально для зрителя, так как в мире постоянно происходят различные суды, логика которых оставляет желать лучшего».

По словам исполнителя главной роли Максима Лагашкина, на его решение об участии в проекте не в последнюю очередь повлияли партнеры по кадру: «С Машей Горбань мы были косвенно знакомы, и было приятно узнать, что она будет в этом проекте и тоже хочет поработать вместе. А с Игорем Эмильевичем Верником мы уже многое прошли и получаем огромное удовольствие от совместных съемок».

Мария Горбань, в свою очередь, отметила, что с Лагашкиным у нее сложился яркий дуэт, а ее героиня покорит зрителя эффектными образами и неповторимой харизмой.

Также в сериале появятся Игорь Верник, Яна Кошкина, Роман Каграманов, Анна Азарова, Ирина Темичева и Эльдар Калимулин. Режиссером выступил Гарик Петросян («Слон»).

Премьера сериала «Звездный суд» состоится на ТНТ 15 мая в 21:00.

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