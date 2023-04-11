Брат Козловского ответил на требования отменить спектакли с актером в РФ

Пресс-секретарь и брат российского актера Данилы Козловского Егор Козловский прокомментировал заявления депутатов Госдумы с требованиями отменить все спектакли с участием артиста. Он сообщил, что актер знает о ситуации, но отвечать политикам не собирается.
«Ну вот, видимо, написали такой еще запрос. Если об этом вы знаете, то, конечно, Данила Валерьевич об этом тоже знает. Понимаете, информация не совсем соответствует действительности. Никуда Данила не уезжал и все это время был в России, играл в спектаклях, снимал кино, снимался в кино. Сама постановка вопроса странная очень. То есть отвечать на что? На то, что не соответствует действительности? Ну написал человек запрос — будем ждать ответ», — сказал Егор Козловский.
До этого глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Данилу Козловского на дискредитацию армии.
По информации СМИ, Данила Козловский намерен вернуться в Россию из США. Малый драматический театр сообщал, что актер продолжает работать у них.
Пресс-секретарь и брат артиста Егор Козловский отмечал, что запланированные в Москве и Санкт-Петербурге в апреле и мае спектакли с участием Данилы Козловского состоятся по расписанию. Также он заявлял изданию «Подъем», что артист не покидал Россию и не эмигрировал в США.