Брат Козловского ответил на требования отменить спектакли с актером в РФ

«Ну вот, видимо, написали такой еще запрос. Если об этом вы знаете, то, конечно, Данила Валерьевич об этом тоже знает. Понимаете, информация не совсем соответствует действительности. Никуда Данила не уезжал и все это время был в России, играл в спектаклях, снимал кино, снимался в кино. Сама постановка вопроса странная очень. То есть отвечать на что? На то, что не соответствует действительности? Ну написал человек запрос — будем ждать ответ», — сказал Егор Козловский.