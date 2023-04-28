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28 апреля 2023, новость

Бондарчук играет Конюхова: вышел первый трейлер «Повелителя ветра»

Стало известно, как в фильме будет выглядеть знаменитый путешественник

Опубликован первый трейлер фильма «Повелитель ветра» о знаменитом путешественнике и воздухоплавателе Федоре Конюхове. Главную роль в картине исполнил Федор Бондарчук.

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Отметим, что ранее то, как будет выглядеть Конюхов в исполнении Бондарчука, держалось в секрете: на первых фото со съемок сцен с участием актера не было.

«Повелитель ветра» расскажет историю 11-дневного кругосветного полета на воздушном шаре, которое Федор Конюхов совершил в 2016 году. По сюжету, Конюхов попадает в ураган — без связи, без сна, почти без воздуха он должен идти только вперед, и  весь мир затаив дыхание следит за человеком, бросившим вызов стихии.

Помимо Федора Бондарчука, в картине снялись Анна Михалкова (в роли жены путешественника), Евгений Ткачук, Андрей Бурковский и Даниил Воробьев.

Режиссером проекта выступил Игорь Волошин («Коса», «Ольга», «Одержимая»). За производство отвечают компании Art Pictures Studio и «Водород».

В широкий прокат «Повелитель ветра» выйдет 5 октября 2023 года.

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