Бондарчук играет Конюхова: вышел первый трейлер «Повелителя ветра»

Опубликован первый трейлер фильма «Повелитель ветра» о знаменитом путешественнике и воздухоплавателе Федоре Конюхове. Главную роль в картине исполнил Федор Бондарчук.

<iframe width="848" height="477" src="https://ok.ru/videoembed/5809292053197?silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что ранее то, как будет выглядеть Конюхов в исполнении Бондарчука, держалось в секрете: на первых фото со съемок сцен с участием актера не было.

«Повелитель ветра» расскажет историю 11-дневного кругосветного полета на воздушном шаре, которое Федор Конюхов совершил в 2016 году. По сюжету, Конюхов попадает в ураган — без связи, без сна, почти без воздуха он должен идти только вперед, и весь мир затаив дыхание следит за человеком, бросившим вызов стихии.

Режиссером проекта выступил Игорь Волошин («Коса», «Ольга», «Одержимая»). За производство отвечают компании Art Pictures Studio и «Водород».