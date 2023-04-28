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28 апреля 2023, новость

Летучая призналась, что находилась в «чудовищном состоянии» после «Ревизорро»

По словам телеведущей, справиться со стрессом ей помог супруг
Елена Летучая

Телеведущая Елена Летучая в интервью для шоу канала «Ключ» «5 Книг» призналась ведущему Александру Цыпкину, что была опустошена после ухода из шоу «Ревизорро».

«Я из "Ревизорро" уходила и была в чудовищном физическом состоянии. Падала в обмороки, у меня было сорок швов, я все время находилась в трагической ситуации и не понимала, что со мной так плохо все», — рассказала звезда.

По словам Летучей, справиться со стрессом ей помог супруг, с которым она на тот момент еще не состояла в официальных отношениях. С 2016 года звезда замужем за Юрием Анашенковым.

Телеведущая и худрук Высшей школы телевидения «Останкино» отметила, что работа на телевидении может быть унизительной. По словам Летучей, ведущим шоу необходимо подстраиваться под запросы аудитории. «Из-за того, что телевидение подстраивается под аудиторию, а у аудитории уровень не то, чтобы очень высокий, мы понимаем, насколько низко упала эта планка», — объяснила она.

Елена Летучая вела «Ревизорро» с 2014 по 2016 год. Позже звезда вернулась к роли ведущей шоу на один сезон, но затем перешла на другие каналы.

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