Опубликованы новые кадры «Короны» с молодыми Кейт и Уильямом

Мег Беллами и Эд Маквей в образах принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новые кадры шестого сезона сериала «Корона» о британской королевской семье.

На одном из фото представлены актеры Эд Маквей и Мег Беллами, сыгравшие принца Уильяма и Кейт Миддлтон во время обучения в Университете Сент-Эндрюс в 2001 году. В кадре они держатся за руки.

«Эд и Мег снимали сцены для предстоящего сериала в Сент-Эндрюсе, Шотландия, наслаждаясь некоторыми реальными местами, которые их персонажи часто посещали 20 лет назад», — говорится в анонсе Netflix.

Лютер Форд сыграет принца Гарри. В этом же сезоне молодые актеры Руфус Кампа и Флинн Эдвардс сыграют роли Уильяма и Гарри в других возрастах соответственно.

Новый сезон британского телехита будет посвящен зарождению романтических отношений принцессы и принца Уэльских, которые возникли между ними во время их обучения в колледже Сент-Эндрюсс в 2001 году.

Премьера сериала «Корона» состоялась в 2016 году. Проект рассказывает о британской королевской семье, шестой сезон выйдет осенью 2023 года. Эпизоды шестого сезона станут финальными для сериала.