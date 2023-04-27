«Афрокудри и безумный макияж»: Асмус рассказала о непривычном образе для роли

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

В столице в рамках Московского международного кинофестиваля состоялась премьера нового сериала онлайн-кинотеатра Иви «РАЙцентр». Черную комедию про встречу одноклассников, которая обернулась чередой смертей, представил режиссер Данила Чащин, а также актеры Кристина Асмус, Иван Добронравов, Дмитрий Чеботарев. Они ответили на вопросы журналистов и поделились впечатлениями от съемок.

Кристина Асмус, отвечая на вопрос корреспондента Кино Mail.ru о том, каково ей было сниматься в неудобных локациях на каблуках, с пышной прической и очень длинными ногтями, рассказала, что сама придумала этот образ и отстаивала его перед продюсерами:

Я предложила эти афрокудри, длиннющие ногти, наращенные ресницы, безумный макияж. Кудри мы делали 14 часов, за съемки 3−4 раза это все переделывали. И больше всего это не мне мешало, а кадрам, потому что мои волосы постоянно всех перекрывали. Их приходилось закалывать, убирать, «лачить», а они все торчали и торчали. Кристина Асмус

Актриса отметила, что продюсеры хотели видеть «ее привычную», в то время как ей самой интересно меняться от роли к роли.

По признанию Асмус и остальных артистов, на съемках «Райцентра» царила «офигительная атмосфера, все было весело, прекрасно, легко», члены группы очень сблизились и до сих пор активно переписываются в «Вармалейском чатике».

Действие сериала «Райцентр» разворачивается в небольшом селе Вармалей, куда съезжаются одноклассники, чтобы отметить 20-летие выпуска. В тот же день из местной реки вылавливают автомобиль, внутри которого находят скелет и осколок «вармалейского метеорита», о котором давно ходят легенды. Это событие запускает цепочку странных происшествий и вскрывает многолетние тайны жителей.