Дмитрий Нагиев высказался об отношении к депрессии

«Любое депрессивное состояние — гадкое. Я это знаю, а если предупрежден, то вооружен. А еще я знаю, что лучше, чем вот эта секунда, в твоей жизни может и не быть. Поэтому наслаждайся конкретно ею», — высказался Нагиев.

Также актер отметил, что лишь узкий круг людей понимает, какой он в обычной жизни. Нагиев утверждает, что большинству людей он хочет быть интересен только как артист. «Я не хочу строить свою популярность на личной жизни, мне это совершенно неинтересно. Поэтому я не хожу ни на какие ток-шоу и обозначаю четкие границы, за которые я не готов пускать посторонних», — заявил шоумен.