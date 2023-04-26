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26 апреля 2023, новость

Дмитрий Нагиев высказался об отношении к депрессии

Известный актер и телеведущий также объяснил, почему не пускает посторонних в свою жизнь
Дмитрий Нагиев | Источник: Legion-Media.ru

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью Men Today, опубликованном в середине апреля, рассказал о депрессии.

«Любое депрессивное состояние — гадкое. Я это знаю, а если предупрежден, то вооружен. А еще я знаю, что лучше, чем вот эта секунда, в твоей жизни может и не быть. Поэтому наслаждайся конкретно ею», — высказался Нагиев.

Также актер отметил, что лишь узкий круг людей понимает, какой он в обычной жизни. Нагиев утверждает, что большинству людей он хочет быть интересен только как артист. «Я не хочу строить свою популярность на личной жизни, мне это совершенно неинтересно. Поэтому я не хожу ни на какие ток-шоу и обозначаю четкие границы, за которые я не готов пускать посторонних», — заявил шоумен.

Напомним, осенью 2022 года Дмитрий Нагиев отказался от участия в нескольких проектах, в том числе в программах «Первого канала». До этого на протяжении 10 лет актер был ведущим шоу «Голос» и других проектов линейки. В версии «60+» его заменила Лариса Гузеева, а детский и взрослый «Голос» ведет Яна Чурикова. Также Нагиев отказался вести премию телеканала Муз-ТВ.

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