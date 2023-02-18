Нагиев отказался вести премию «Муз-ТВ» в 2023 году

Дмитрий Нагиев | Источник: Legion-Media.ru

Российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев отказался от роли ведущего премии телеканала «Муз-ТВ» в 2023 году. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

«Я благодарю концерн "Муз-ТВ" за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие. Видимо, в этот раз — нет», — сказал актер в видео.