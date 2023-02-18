Нагиев отказался вести премию «Муз-ТВ» в 2023 году

Российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев отказался от роли ведущего премии телеканала «Муз-ТВ» в 2023 году. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.
«Я благодарю концерн "Муз-ТВ" за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие. Видимо, в этот раз — нет», — сказал актер в видео.
Нагиев с 2016 года регулярно выступал ведущим премии «Муз-ТВ». Его соведущими в разные годы были Ксения Собчак, Валерия Кудрявцева, Анастасия Ивлеева, Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Александр Ревва.
Ранее стало известно, что Нагиев временно отказался от работы ведущим шоу «Голос» и «Голос 60+» на «Первом канале». Главный продюсер музыкального и развлекательного вещания телеканала Юрий Аксюта сообщил, что шоумен взял творческую паузу. Сам Нагиев указал, что не будет вести эти проекты как минимум в течение одного сезона.
В ноябре шоумен назвал условие возвращения в «Голос» и «Голос 60+». По словам Нагиева, он готов возобновить работу в этих проектах, когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ.