Звезда «Папиных дочек» призналась, что в работе ее мотивирует ипотека

Дарья Мельникова

Актриса Дарья Мельникова приняла участие в «Tableшоу» — творческой «планерке», в ходе которой Олег Меньшиков и Ринат Ташимов со своими гостями обсуждают животрепещущие новости театра Ермоловой и театрального мира, а также отвечают на вопросы зрителей. Запись шоу опубликована на официальном канале театра.

Звезда сериала «Папины дочки» пошутила, что ипотека мотивирует ее работать гораздо сильнее других факторов. «Я знаю самую главную амбицию, которая двигает меня вверх по карьерной лестнице — ипотека!» — посмеялась Мельникова.

Артистка напомнила, что воспитывает двоих детей, поэтому ипотека и финансы являются для нее основной мотивацией работать. «Я прям на всех пробах так хорошо работаю. Мне говорят: “Даша, вы так выросли профессионально!”».

Дарья Мельникова известна по роли Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки». В январе анонсировали продолжение комедии, однако актриса не появится в нем — по ее словам, она не получила приглашения на съемки.