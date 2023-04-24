Наверх
24 апреля 2023, новость

Звезда «Папиных дочек» призналась, что в работе ее мотивирует ипотека

Дарья Мельникова пошутила, что на прослушиваниях отмечают ее профессиональный рост
Дарья Мельникова

Актриса Дарья Мельникова приняла участие в «Tableшоу» — творческой «планерке», в ходе которой Олег Меньшиков и Ринат Ташимов со своими гостями обсуждают животрепещущие новости театра Ермоловой и театрального мира, а также отвечают на вопросы зрителей. Запись шоу опубликована на официальном канале театра.

Звезда сериала «Папины дочки» пошутила, что ипотека мотивирует ее работать гораздо сильнее других факторов. «Я знаю самую главную амбицию, которая двигает меня вверх по карьерной лестнице — ипотека!» — посмеялась Мельникова.

Артистка напомнила, что воспитывает двоих детей, поэтому ипотека и финансы являются для нее основной мотивацией работать. «Я прям на всех пробах так хорошо работаю. Мне говорят: “Даша, вы так выросли профессионально!”».

Дарья Мельникова известна по роли Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки». В январе анонсировали продолжение комедии, однако актриса не появится в нем — по ее словам, она не получила приглашения на съемки.

Напомним, среди недавних проектов с участием актрисы — нашумевший сериал «Король и Шут», где Мельникова сыграла одну из главных ролей, вторую жену Михаила Горшенева.

Князь, Горшок и его жены: кто сыграл главных героев в сериале «Король и Шут»
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Олег Меньшиков
Папины дочки
Театр Наций отменил показы спектакля с участием Ахеджаковой
Дарья Мельникова
Король и Шут
Путин присвоил звезде «Папиных дочек» звание народного артиста России
Константин Хабенский заявил о возвращении в кино
Александр Збруев отметит 85-летие на сцене театра
Ахеджакова рассказала о планах после ухода из «Современника»
Министра культуры попросили запретить спектакль с Нагиевым
Дава оценил выступление Муцениеце в эротическом шоу
Лия Ахеджакова попрощалась с «Современником»
Назначен новый главный режиссер МХАТа
Для спектакля с Александром Петровым на сцене театра установят ванну
Анатолий Белый сыграет Сталина в израильской постановке
В Риге отменили новый спектакль с Чулпан Хаматовой
Кончаловский нашел замену Домогарову в спектакле
Хабенский учредил премию Художественного театра
Звезда «Папиных дочек» назвала фильм «Чебурашка» «скучным»
Повзрослевшая Пуговка появится в новых «Папиных дочках»
Роман Мадянов ушел из театра Маяковского
Басилашвили заступился за Ахеджакову после отмены спектакля
Никита Михалков впервые вышел на сцену после болезни
Директор «Ленкома» рассказал, кто может заменить Инну Чурикову
Михалков заявил о возвращении на сцену после выписки из больницы
Хаматова получила роль в новом спектакле рижского театра
Звезда «Папиных дочек» рассказала, что ее не взяли в продолжение
Появились первые фото с актерами новых «Папиных дочек»
Арзамасова объявила о паузе в карьере из-за проблем со здоровьем
Хаматова рассказала о выступлении на театральной сцене в США
Леонов рассказал о своей роли в продолжении «Папиных дочек»
МХТ им. Чехова отменил спектакль «Лес» с Назаровым
Сергей Газаров в день 65-летия выйдет на сцену
Аронова, Гришаева, Ланская на вручении премии «Хрустальная Турандот»
Актер Самойленко объяснил свое отсутствие в новых «Папиных дочках»
Асмус представила театральное шоу со своим участием
СТС объявил о перезапуске сериала «Папины дочки»
Богомолов появился на публике после отъезда Собчак
Анна Чиповская перешла в МХТ им. Чехова из театра Табакова
Актриса Анна Большова вернулась к работе после смертельного ДТП
«Современник» вновь отменил раскритикованный спектакль с Ахеджаковой
Ушедший из «Голоса» Нагиев решил вернуться на театральную сцену
Отмечающая 97-летие Вера Васильева назвала любимую роль
Высоцкая, Кончаловский, Гусева открыли 100-й сезон театра им. Моссовета
Филипп Киркоров планирует дебютировать в Театре Наций как актер
Пугачева, Орбакайте и Ургант посетили показ спектакля в Театре Наций
Хабенский сообщил об изменениях в репертуаре МХТ имени Чехова
Звезда «Казановы» Хабаров рассказал о неадекватном поведении поклонниц
Варшавер опроверг слухи о гонораре Хаматовой в 200 тыс. руб. за выход на сцену
«Пуговка» из «Папиных дочек» пожаловалась на нарушающих личные границы фанатов
Милохин рассказал, что его приглашали сыграть в театре
Матвеев назвал условие для возвращения на театральную сцену
Кристина Асмус получила травму во время спектакля
Литвинова посетила премьеру спектакля Серебренникова во Франции
Новые трейлеры
Кошка
Трейлер
Американец китайского происхождения
Трейлер (англ.)
Уроки химии
Тизер (англ.)
Фубар
Трейлер (англ.)
Мир! Дружба! Жвачка!
Трейлер
Форсаж 10
Трейлер №2 (англ.)
Астрал 5: Красная дверь
Трейлер (англ.)
14+ Продолжение
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь