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20 апреля 2023, новость

Опубликован первый трейлер сериала с Арнольдом Шварценеггером

Работа в комедийном боевике «Фубар» станет первой телевизионной работой Арнольда Шварценеггера

Появился первый трейлер комедийного боевика «Фубар» — первого сериала с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

Во время загрузки произошла ошибка.

По сюжету, главные герои сериала — отец и дочь, которые много лет работают на ЦРУ, но скрывают это друг от друга, пока однажды им не приходится узнать правду и начать работать вместе.

В роли дочери героя Шварценеггера — Моника Барбаро. Также в проекте появятся Джей Барушель, Гэбриел Луна, Энди Бакли, Трэвис Ван Винкл и другие. Режиссером выступает Фил Абрахам («Сорвиголова», «Штамм», «Охотники»).

Премьера сериала «Фубар» ожидается 25 мая 2023 года.

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