Опубликован первый трейлер сериала с Арнольдом Шварценеггером

Появился первый трейлер комедийного боевика «Фубар» — первого сериала с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.
По сюжету, главные герои сериала — отец и дочь, которые много лет работают на ЦРУ, но скрывают это друг от друга, пока однажды им не приходится узнать правду и начать работать вместе.
В роли дочери героя Шварценеггера — Моника Барбаро. Также в проекте появятся Джей Барушель, Гэбриел Луна, Энди Бакли, Трэвис Ван Винкл и другие. Режиссером выступает Фил Абрахам («Сорвиголова», «Штамм», «Охотники»).
Премьера сериала «Фубар» ожидается 25 мая 2023 года.