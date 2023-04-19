Анджелина Джоли и Холли Берри снимутся в шпионском триллере

Актрисы Анджелина Джоли и Холли Берри исполнят главные роли и выступят продюсерами грядущего фильма с рабочим названием «Мод против Мод». Об этом сообщает Deadline.

Роузэнн Лианг готова выступить режиссером предстоящего шпионского боевика по сценарию Скотта Моужера для студии Warner Bros. Детали сюжета держатся в секрете, однако источник из группы производства проекта описал его как «Бонд против Борна».

Джоли и Берри ранее не работали на одной съемочной площадке.