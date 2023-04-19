Анджелина Джоли и Холли Берри снимутся в шпионском триллере

Актрисы Анджелина Джоли и Холли Берри исполнят главные роли и выступят продюсерами грядущего фильма с рабочим названием «Мод против Мод». Об этом сообщает Deadline.
Роузэнн Лианг готова выступить режиссером предстоящего шпионского боевика по сценарию Скотта Моужера для студии Warner Bros. Детали сюжета держатся в секрете, однако источник из группы производства проекта описал его как «Бонд против Борна».
Джоли и Берри ранее не работали на одной съемочной площадке.
В 2022 году Джоли выступила в качестве режиссера фильма «Без крови» — экранизации одноименного романа Алессандро Барикко. Демиан Бишир и Сальма Хайек исполнили главные роли в проекте. Затем актриса снимется в биографическом фильме «Мария» об оперной певице Марии Каллас, режиссером которого станет Пабло Ларраин.