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19 апреля 2023, новость

Анджелина Джоли и Холли Берри снимутся в шпионском триллере

Для актрис фильм станет первой совместной работой
Анджелина Джоли | Источник: Rex / Fotodom.ru

Актрисы Анджелина Джоли и Холли Берри исполнят главные роли и выступят продюсерами грядущего фильма с рабочим названием «Мод против Мод». Об этом сообщает Deadline.

Роузэнн Лианг готова выступить режиссером предстоящего шпионского боевика по сценарию Скотта Моужера для студии Warner Bros. Детали сюжета держатся в секрете, однако источник из группы производства проекта описал его как «Бонд против Борна».

Джоли и Берри ранее не работали на одной съемочной площадке. 

В 2022 году Джоли выступила в качестве режиссера фильма «Без крови» — экранизации одноименного романа Алессандро Барикко. Демиан Бишир и Сальма Хайек исполнили главные роли в проекте. Затем актриса снимется в биографическом фильме «Мария» об оперной певице Марии Каллас, режиссером которого станет Пабло Ларраин.

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