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17 апреля 2023, новость

Энтони Хопкинс замечен в образе Зигмунда Фрейда на съемках

85-летний актер исполняет главную роль в психологическом трейлере «Последний сеанс Фрейда»
Энтони Хопкинс | Источник: Legion-Media.ru

Актеры Энтони Хопкинс и Мэттью Гуд были замечены на съемках предстоящего психологического триллера «Последний сеанс Фрейда». Снимки разместило издание Daily Star.

Знаменитости появились на съемках финальных сцен фильма, который расскажет о взаимоотношениях между основателем психоанализа Зигмундом Фрейдом (Хопкинс) и писателем Клайвом Льюисом (Гуд). Сценарий «Последнего сеанса Фрейда» основан на одноименной пьесе Марка Ст. Джермейна.

Действие картины происходит накануне Второй мировой войны, в последние годы жизни Зигмунда Фрейда. В центре сюжета — встреча Фрейда с писателем Клайвом Льюисом, которой не было в действительности. Герои будут спорить о существовании Бога. В фильме будут переплетаться как реальные, так и вымышленные события. Авторы фильма затронут тему взаимоотношений между психоаналитиком и его дочерью Анной, а также роман Льюиса с матерью его близкого друга.

Режиссером фильма выступил Мэтт Браун («Человек, который познал бесконечность»).

Премьера «Последнего сеанса Фрейда» намечена на конец 2023 года.

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