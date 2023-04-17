Энтони Хопкинс замечен в образе Зигмунда Фрейда на съемках

Действие картины происходит накануне Второй мировой войны, в последние годы жизни Зигмунда Фрейда. В центре сюжета — встреча Фрейда с писателем Клайвом Льюисом, которой не было в действительности. Герои будут спорить о существовании Бога. В фильме будут переплетаться как реальные, так и вымышленные события. Авторы фильма затронут тему взаимоотношений между психоаналитиком и его дочерью Анной, а также роман Льюиса с матерью его близкого друга.