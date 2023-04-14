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14 апреля 2023, новость

Создатели бондианы заявили, что агент 007 не должен быть похож на Дуэйна Джонсона

Кастинг-директор нового фильма об агенте 007 рассказала о требованиях к новому исполнителю главной роли
Дуэйн Джонсон | Источник: Legion-Media.ru

Кастинг-директор Дебби Макуильямс рассказала, каким должен быть актер, который сыграет Джеймса Бонда в новом проекте. Ее слова цитирует Times.

Макуильямс отвечает за подбор артистов для грядущего фильма об агенте 007. «Он должен выглядеть как обычный парень, а не как Дуэйн Джонсон. Актер обязан быть в хорошей физической форме, но не выделяться», — считает она. Также кастинг-директор заявила, что актер не должен быть слишком молодым. По словам Макуильямс, главные критерии выбора актера на роль нового Бонда — актерское мастерство и физическая подготовка.

Два года назад Дуэйн Джонсон заявил, что готов заменить Дэниэла Крэйга в роли Джейса Бонда. По словам актера, таким образом он намеревался продолжить семейную традицию: его дед Питер Майвиа был профессиональным рестлером с Самоа и однажды появился во второстепенной роли в фильме бондианы «Живи только дважды» с Шоном Коннери

Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не раньше 2025 года.

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