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13 апреля 2023, фоторепортажСъемки

Пелагея стала участницей популярного музыкального шоу

Певица уже второй раз стала звездной гостьей «Музыкальной интуиции»
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Фото: ТНТ

На ТНТ готовится к выходу новый выпуск шоу «Музыкальная интуиция», одной из участниц которого стала Пелагея.

Вместе с Мигелем и Дмитрием Позовым она попытается переиграть команду L'One, с Ульяной Пылаевой и Евгением Чебатковым и угадать, кто из незнакомцев действительно является профессиональным вокалистом, а кто лишь пытается себя за него выдать. Обе команды соревнуются за денежный приз, который будет перечислен благотворительным фондам.

Пелагея, которая появится в шоу уже второй раз, рассказывает: «Главная особенность "Музыкальной интуиции", конечно же, в том, что приходится ориентироваться, на самом деле, даже не на подсказки, потому что они, благодаря замечательным авторам программы, иногда только путают. Помогает исключительно музыкальная интуиция! <...> Это было очень весело, моментами до слез».

Согласно правилам игры, капитаны команд — Пелагея и L'One — в финале исполнят свои песни вместе с тем из незнакомцев, кто, по их мнению, является настоящим вокалистом.

Узнать, чья команда победила и получила не только денежный приз (в этот раз увеличенный ведущим Азаматом Мусагалиевым на 50 тысяч рублей), но и бонус - роскошную кожаную куртку ведущего, можно будет 15 апреля в 21.00.

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