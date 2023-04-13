Пелагея стала участницей популярного музыкального шоу

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На ТНТ готовится к выходу новый выпуск шоу «Музыкальная интуиция», одной из участниц которого стала Пелагея.

Вместе с Мигелем и Дмитрием Позовым она попытается переиграть команду L'One, с Ульяной Пылаевой и Евгением Чебатковым и угадать, кто из незнакомцев действительно является профессиональным вокалистом, а кто лишь пытается себя за него выдать. Обе команды соревнуются за денежный приз, который будет перечислен благотворительным фондам.

Пелагея, которая появится в шоу уже второй раз, рассказывает: «Главная особенность "Музыкальной интуиции", конечно же, в том, что приходится ориентироваться, на самом деле, даже не на подсказки, потому что они, благодаря замечательным авторам программы, иногда только путают. Помогает исключительно музыкальная интуиция! <...> Это было очень весело, моментами до слез».

Согласно правилам игры, капитаны команд — Пелагея и L'One — в финале исполнят свои песни вместе с тем из незнакомцев, кто, по их мнению, является настоящим вокалистом.