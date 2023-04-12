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12 апреля 2023, новостьСъемки

Исакова и Цыганов вернутся к своим ролям в продолжении «Нежности»

Во втором сезоне сериала снимутся также Светлана Ходченкова, Михаил Боярский и Максим Виторган
Виктория Исакова на съемках продолжения сериала «Нежность»

Стало известно о съемках продолжения лирической комедии «Нежность». В новом сезоне сериала снимутся Светлана Ходченкова, Максим Виторган, Михаил Боярский, Максим Лагашкин, Тимофей Трибунцев, Александра Урсуляк и другие. Также к своим ролям вернутся Виктория Исакова и Евгений Цыганов.

Исакова не только снимется в проекте, но и выступит в качестве креативного продюсера. По ее словам, команда, работающая над продолжением «Нежности», попыталась развить героев, придуманных режиссером и автором сценария первого сезона Анной Меликян.

Напомним, главная героиня первого сезона — педантичная и немного неуверенная в себе Елена Ивановна, которая задается целью найти сексуального партнера за 24 часа, чтобы доказать подруге, что способна вызывать у мужчин интерес.

Во втором сезоне действие будет разворачиваться там же, в Санкт-Петербурге, и с теми же героями, однако на этот раз в центре событий окажется мужчина — Сергей Николаевич. Зритель увидит, что с ним происходило все то время, которое его искала Елена Ивановна.

Исполнитель главной роли Евгений Цыганов отмечает: «Это совершенно другая история, которая с одной стороны будет похожа стилистически на первую часть, но при этом будет отличаться так, как может отличаться взгляд мужчины и женщины на один и тот же вопрос. В данном случае на тему нежности».

Режиссерское кресло занял Владимир Щегольков, ранее снявший комедийный драматический сериал «Везет». Производством занимается онлайн-кинотеатр «Иви».

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