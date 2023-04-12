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12 апреля 2023, новость

Камила Валиева высказалась о желании стать актрисой

17-летняя фигуристка рассказала о планах после завершения карьеры в спорте
Камила Валиева | Источник: PersonaStars

Фигуристка Камила Валиева в беседе с «КП» рассказала, что задумывается о карьере актрисы.

17-летняя спортсменка отметила, что сперва планирует получить специальность тренера, однако думает получить и второе высшее образование.

«Когда мне будет лет 20, я надеюсь, что я хоть чуть-чуть пойму, чем я еще хочу заниматься и, возможно, буду получать второе образование. Мне, например, нравится сниматься в клипах, мне интересна актерская деятельность. Я принимала участие в клипах Вани Дмитриенко и Натальи Подольской. Очень хотелось бы попробовать себя и в этом направлении», — объяснила Валиева.

Фигуристка рассказала, что в детстве мать часто водила ее на различные курсы. «Я же ходила даже во МГАХ на подготовительные занятия, на танцы, на актерское мастерство», — рассказала она.

Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой 2022 года по фигурному катанию в командном первенстве. В личном турнире женщин-одиночниц в Пекине россиянка осталась без медали, заняв по итогам соревнований четвертое место, уступив Каори Сакамото, Александре Трусовой и Анне Щербаковой.

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