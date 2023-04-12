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12 апреля 2023, новость

Два российских сериала обошли «Дом Дракона» по пиратским ссылкам

Составлен рейтинг фильмов и сериалов по количеству ссылок, размещенных на пиратских ресурсах
Кадр из сериала «Тайны следствия» (21 сезон)

В начале 2023 года два российских сериала — «Тайны следствия» и «Ментовские войны» — возглавили рейтинг фильмов и сериалов по количеству ссылок, размещенных на пиратских ресурсах. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании ContentScan, занимающейся защитой аудиовизуального контента от нелегального распространения.

В первом квартале аналитики выявили в сети почти 64 тысячи ссылок на пиратские ресурсы, где были доступны для просмотра и скачивания «Тайны следствия», а также 52 тысячи ссылок с «Ментовскими войнами». Российские сериалы по числу нелегальных ссылок обошли даже приквел «Игры престолов» — «Дом Дракона», который был доступен на 36 тысячах пиратских сайтов.

В топ-10 по количеству найденных ContentScan пиратских ссылок по итогам первого квартала 2023 года вошли российские сериалы «Водоворот» (24 тысячи ссылок) и «Ликвидация» (24 тысячи ссылок), а также российско-украинский сериал «По законам военного времени» (22 тысячи ссылок). При этом в начале 2022 года в десятке лидеров на пиратских ресурсах были лишь иностранные фильмы и сериалы, а самих ссылок было на порядок больше.

В начале 2023-го были названы фильмы, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в первом месяце года.

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