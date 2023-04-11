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11 апреля 2023, новость

Участник КВН назвал лучших и худших новых ведущих телеигры

Роман Головин высказал мнение о шоуменах, сменивших Александра Маслякова
Валдис Пельш | Источник: PersonaStars

Российский комик, участник команды КВН «Красный лис» Роман Головин оценил новых ведущих телеигры и назвал лучшего из них. Своим мнением он поделился в интервью для онлайн-шоу «Предельник».

Участник КВН заявил, что лучшим из новых ведущих проекта стал Валдис Пельш. «Пельш — это профессиональный ведущий "Первого канала". [Он ведет] правильно, четко, весело, смешно», — подчеркнул он.

Головин добавил, что ему понравилось, как телеигру вел комик Вадим Галыгин. По его словам, юмористу удалось создать на сцене камерную атмосферу. Кроме того, он положительно оценил шоумена Дмитрия Хрусталева в роли ведущего КВН.

При этом Головин отметил, что ему не понравился юморист Михаил Галустян в качестве ведущего. «Мне кажется, он не ведущий КВН, потому что он слишком ассоциируется с человеком на сцене», — объяснил Головин. Актер Дмитрий Нагиев, по мнению комика, также не подходит для КВН.

Напомним, в феврале 2022 года Александр Масляков сделал паузу в съемках из-за коронавируса. Тогда его начали заменять другие ведущие. Одним из таких артистов стал Дмитрий Нагиев вместе с шоуменами Дмитрием Хрусталевым, Иваном Ургантом, Валдисом Пельшем и актером Андреем Бурковским. Судя по всему, Маслякову понравился эксперимент, и он стал разделять обязанности ведущего с другими шоуменами.

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