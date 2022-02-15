Назван пятый ведущий КВН вместо заболевшего Маслякова

Вместе с тем РИА «Новости» сообщило со ссылкой на представителя Александра Маслякова-младшего, что в роли ведущего КВН также предстанет актер и член жюри телеигры Юлий Гусман. «Хрусталев, Нагиев, Пельш, Гусман, Бурковский и, по-моему, Иван Ургант», — сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о ведущих программы.