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15 февраля 2022, новость

Назван пятый ведущий КВН вместо заболевшего Маслякова

Вместе с Дмитрием Нагиевым новые игры КВН проведут еще четверо артистов
Дмитрий Нагиев | Источник: Legion-Media.ru

В телевизионном творческом объединении «АМиК» назвали пятого ведущего КВН, который временно заменит заболевшего коронавирусом главу телеигры Александра Маслякова вместе с шоуменами Дмитрием Нагиевым, Дмитрием Хрусталевым, Иваном Ургантом и актером Андреем Бурковским. Как сообщает ТАСС, им стал телеведущий и музыкант Валдис Пельш.

«Пятый ведущий [КВН] — Пельш», — сказали агентству в объединении. Дата игры, которую проведет музыкант, не уточняется.

Вместе с тем РИА «Новости» сообщило со ссылкой на представителя Александра Маслякова-младшего, что в роли ведущего КВН также предстанет актер и член жюри телеигры Юлий Гусман. «Хрусталев, Нагиев, Пельш, Гусман, Бурковский и, по-моему, Иван Ургант», — сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о ведущих программы.

Масляков рассказал о своей болезни в видеообращении 2 февраля. Руководитель КВН сообщил, что повторно заразился COVID-19 и намерен соблюдать самоизоляцию. Масляков заверил, что ведущими ближайших выпусков станут «люди, не чужие игре», или известные кавээнщики.

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