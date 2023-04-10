Мороз и перформанс: как прошла премьера сериала от создателей «Содержанок»

25 фотографий 25 фотографий 25 фотографий Фото: онлайн-кинотеатр Start

В московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера сериала о нездоровых отношениях «Жить жизнь». На красной дорожке, помимо создателей и актеров сериала и звездных гостей вечера, появились три незнакомца с бумажными пакетами на головах. Одним из участников этого перформанс-манифеста оказался актер Даниил Воробьев. На его пакете было слово «Манипулятор». Кто скрывался под масками «Абьюзера» и «Газлайтера» — осталось неизвестно.

В основу нового сериала от создателей нашумевших «Содержанок» лег бестселлер Анны Богинской, исследующий тему проникающих в любые типы взаимоотношений манипуляций и зависимость от них.

В центре истории — 30-летняя Аня (Любовь Аксенова), образованная и яркая девушка. У нее состоявшаяся карьера и большой круг друзей. Трагическая смерть мужа не сломала ее, а заставила переосмыслить свою жизнь и идти дальше. Однажды Аня встречает нового избранника. Столкнувшись с осознанной манипуляцией с его стороны, Аня понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни не случайна.