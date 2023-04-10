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10 апреля 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Мороз и перформанс: как прошла премьера сериала от создателей «Содержанок»

Звезды посетили светский показ триллера о нездоровых отношениях «Жить жизнь»
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Фото: онлайн-кинотеатр Start

В московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера сериала о нездоровых отношениях «Жить жизнь». На красной дорожке, помимо создателей и актеров сериала и звездных гостей вечера, появились три незнакомца с бумажными пакетами на головах. Одним из участников этого перформанс-манифеста оказался актер Даниил Воробьев. На его пакете было слово «Манипулятор». Кто скрывался под масками «Абьюзера» и «Газлайтера» — осталось неизвестно.

Сериал представили шоураннеры Ирина Сосновая и Дарья Мороз, режиссер Артем Аксененко, актеры Любовь Аксенова, Роман Васильев, Юрий Чурсин, Даниил Воробьев, Игорь Гордин.

Гостями вечера и первыми зрителями стали Алена Михайлова, Сергей Горошко, Наталья Подольская, Алена Водонаева, Алексей Жидковский, Анар Халилов, Елизавета Шакира, Анна Котова, Анастасия Микульчина, Максим Сапрыкин и многие другие.

В основу нового сериала от создателей нашумевших «Содержанок» лег бестселлер Анны Богинской, исследующий тему проникающих в любые типы взаимоотношений манипуляций и зависимость от них.

В центре истории — 30-летняя Аня (Любовь Аксенова), образованная и яркая девушка. У нее состоявшаяся карьера и большой круг друзей. Трагическая смерть мужа не сломала ее, а заставила переосмыслить свою жизнь и идти дальше. Однажды Аня встречает нового избранника. Столкнувшись с осознанной манипуляцией с его стороны, Аня понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни не случайна.

Онлайн-премьера сериала «Жить жизнь» состоится 13 апреля на сервисе Start.

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