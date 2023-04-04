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4 апреля 2023, новость

Звезда «Тора» готов отказаться от съемок из-за риска здоровью

В настоящее время Крис Хемсворт занят в четырех проектах
Крис Хемсворт | Источник: Legion-Media.ru

Австралийский актер Крис Хемсворт заявил о намерении начать меньше сниматься в кинопроектах и отказаться от некоторых из них из-за страха развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает Page Six.

По данным издания, сейчас артист занят съемками в четырех проектах, в числе которых — продолжение «Мстителей», где Хемсворт исполняет роль Тора. Источник сообщил, что после завершения съемок в картинах актер выразил готовность сократить количество работы в Голливуде и с большей избирательностью подходить к выбору фильмов, в которых он будет участвовать.

Сам артист ранее заявлял, что «ни в коем случае не говорит об уходе на пенсию», однако, по словам инсайдера, звезда «Мстителей» двигается «именно в этом направлении». Актер планирует заняться своей умственной деятельностью, а также уделять больше времени семье.

В ноябре прошлого года стало известно, что риск заболеть болезнью Альцгеймера у Хемсворта оказался в десять раз выше, чем у других людей.

Напомним, ранее свою актерскую карьеру завершил Брюс Уиллис: весной 2022 года у артиста диагностировали афазию (это неврологическое расстройство приводит к нарушению речи, а в некоторых случаях влияет на способность человека читать, писать и понимать чужие слова). Впоследствии болезнь начала прогрессировать. Теперь врачи поставили ему диагноз: лобно-височная деменция (известная как FTD). 

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