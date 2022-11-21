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21 ноября 2022, новость

Звезда «Тора» Крис Хемсворт заявил о перерыве в карьере

Ранее у актера обнаружили высокий риск развития болезни Альцгеймера
Крис Хемсворт в фильме «Тор 2: Царство тьмы»

Австралийский актер, звезда фильма «Тор» Крис Хемсворт заявил в интервью Vanity Fair о перерыве в карьере.

39-летний артист, у которого ранее обнаружили риск развития болезни Альцгеймера, рассказал, что хочет провести ближайшее время со своей семьей, а потому не намерен участвовать в съемках новых проектов.

«Это не означает, что меня пора списать со счетов или что я ухожу на пенсию, нет. Но сейчас я хочу самого простого: передохнуть и провести время со своей женой и детьми», — отметил актер.

Ранее стало известно, что риск заболеть болезнью Альцгеймера у Хемсворта оказался в десять раз выше, чем у других людей.

Крис Хемсворт наиболее известен по роли Тора в сольных фильмах о герое и серии «Мстители». Он также снялся в лентах «Белоснежка и охотник», «Хижина в лесу», «Гонка». 

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