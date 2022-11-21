Звезда «Тора» Крис Хемсворт заявил о перерыве в карьере

Крис Хемсворт в фильме «Тор 2: Царство тьмы»

Австралийский актер, звезда фильма «Тор» Крис Хемсворт заявил в интервью Vanity Fair о перерыве в карьере.

39-летний артист, у которого ранее обнаружили риск развития болезни Альцгеймера, рассказал, что хочет провести ближайшее время со своей семьей, а потому не намерен участвовать в съемках новых проектов.

«Это не означает, что меня пора списать со счетов или что я ухожу на пенсию, нет. Но сейчас я хочу самого простого: передохнуть и провести время со своей женой и детьми», — отметил актер.

Ранее стало известно, что риск заболеть болезнью Альцгеймера у Хемсворта оказался в десять раз выше, чем у других людей.