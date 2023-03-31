92-летний Клинт Иствуд приступил к съемкам своего последнего фильма

Актер Клинт Иствуд приступил к производству последнего фильма. Об этом сообщает Discussing Film
92-летний артист также может выступить как режиссер проекта, который будет снят для Warner Bros. — Иствуд работает над лентами студии уже более 50 лет. Актер занимается производством триллера с рабочим названием «Присяжный № 2».
Фильм станет для Иствуда последним. Он расскажет о присяжном заседателе, который понимает, что он, возможно, стал причиной смерти жертвы. Персонажу предстоит решить дилемму: манипулировать и пытаться спасти себя или раскрыть правду и сдаться.
Сроки производства фильма не уточняются. Инсайдеры сообщают, что Иствуд присматривается к молодой голливудской звезде на одну из главных ролей.
«Присяжный № 2» станет 40-м художественным фильмом Клинта Иствуда. Предыдущим проектом, в котором принял участие актер, стал неовестерн «Мужские слезы». Иствуд не только исполнил главную роль, но и выступил как режиссер фильма об известном участнике родео.