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30 марта 2023, новость

Дженнифер Энистон рассказала о мечте сняться в «Белом лотосе»

Звезда «Друзей» призналась, что хотела бы поработать с Дженнифер Кулидж
Дженнифер Энистон | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса Дженнифер Энистон рассказала ENews, что мечтает сыграть в сериале «Белый лотос» с голливудской актрисой Дженнифер Кулидж.

«Это одно из моих любимых шоу. Это то, за чем я очень внимательно следила», — рассказала актриса, признаваясь Кулидж в любви. Энистон также отметила, что хотела бы исполнить роль сестры персонажа Кулидж, посетовав, что режиссер Майк Уайт пока не предложил ей этого.

Ранее Энистон рассказала о многолетних попытках забеременеть. Она призналась, что период между 30 и 40 годами был для нее сложным.

«Белый лотос» — американский комедийно-драматический телесериал режиссера Майка Уайта. Действие разворачивается на гавайском курорте, где в тени пальм проводят отпуск семьи, молодожены, одиночки и искатели приключений. С каждым днем отношения между гостями и сотрудниками отеля становятся все более запутанными и напряженными, и над идиллическими пляжами сгущаются тучи.

Первый сезон вышел в 2021 году, а премьера второго состоялась 30 октября 2022. Шоу получило 10 премий «Эмми», две награды «Золотой глобус», две награды премии Гильдии киноактеров, премию Гильдии продюсеров и сценаристов, а также две номинации на премию Гильдии режиссеров Америки.

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