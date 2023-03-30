Дженнифер Энистон рассказала о мечте сняться в «Белом лотосе»

Дженнифер Энистон | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса Дженнифер Энистон рассказала ENews, что мечтает сыграть в сериале «Белый лотос» с голливудской актрисой Дженнифер Кулидж.

«Это одно из моих любимых шоу. Это то, за чем я очень внимательно следила», — рассказала актриса, признаваясь Кулидж в любви. Энистон также отметила, что хотела бы исполнить роль сестры персонажа Кулидж, посетовав, что режиссер Майк Уайт пока не предложил ей этого.

Ранее Энистон рассказала о многолетних попытках забеременеть. Она призналась, что период между 30 и 40 годами был для нее сложным.

«Белый лотос» — американский комедийно-драматический телесериал режиссера Майка Уайта. Действие разворачивается на гавайском курорте, где в тени пальм проводят отпуск семьи, молодожены, одиночки и искатели приключений. С каждым днем отношения между гостями и сотрудниками отеля становятся все более запутанными и напряженными, и над идиллическими пляжами сгущаются тучи.