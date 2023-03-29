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29 марта 2023, новость

Бикович уверен, что российское кино «выживет без Голливуда»

Актер отметил, что зарубежные киностудии не смогут долго игнорировать российский рынок
Милош Бикович | Источник: PersonaStars

Актер Милош Бикович, звезда сериала «Отель Элеон» и фильма «Холоп», в интервью ТАСС предположил, что любой кинематограф может выжить без голливудских фильмов.

«Я уверен, что кинематограф может выжить без голливудской продукции. Тут дело не в кинематографе, а в кинотеатрах, в каком объеме и с какой выручкой они могут работать. Это главный вопрос. А еще мы живем во времена интернета, когда легко можно достать любой контент и смотреть его как легально, так и нелегально», — отметил Бикович.

Он выразил мнение, что киностудии Голливуда не смогут долго игнорировать российский рынок, так как им выгодно получать прибыль от проката в России. Бикович отметил, что в Сербии, например, местные жители ходят как на голливудские блокбастеры, так и на сербские фильмы. Местное кино, по словам артиста, привлекает сербов «чем-то своим» и занимает особое место в душе зрителей.

Ранее Милош Бикович, получивший российское гражданство в феврале 2021 года, высказался о влиянии Запада на его отношение к России. Актер подчеркнул, что его отношение основывается не на сиюминутных политических событиях, а «на культурологическом, духовном уровне, и это вне текущей ситуации».

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