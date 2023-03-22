Советник президента заявил о преодолении кризиса кинотеатров в России

По словам Толстого, доля российского кино в прокате сейчас очень высокая, и количество зрителей велико не только благодаря рекордсмену сборов в России — «Чебурашке». «В целом, за первый квартал мы уже достигли результатов выше допандемийных по зрительскому посещению. Была опасность, что будут закрываться кинотеатры, что нет контента, но это удалось преодолеть», — разъяснил он.