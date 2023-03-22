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22 марта 2023, новость

Советник президента заявил о преодолении кризиса кинотеатров в России

Владимир Толстой сообщил, что показатели посещаемости уже превысили допандемийные значения
Кадр из фильма «Чебурашка. История новогоднего чуда»

Российским кинотеатрам удалось преодолеть кризис, связанный с уходом крупных западных кинокомпаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника президента России по вопросам культуры Владимира Толстого.

По словам Толстого, доля российского кино в прокате сейчас очень высокая, и количество зрителей велико не только благодаря рекордсмену сборов в России — «Чебурашке». «В целом, за первый квартал мы уже достигли результатов выше допандемийных по зрительскому посещению. Была опасность, что будут закрываться кинотеатры, что нет контента, но это удалось преодолеть», — разъяснил он.

Российским кинематографистам потребуется снимать больше картин, чтобы сохранить эту динамику, отметил Толстой. Эти фильмы, по его словам, должны быть разных жанров, чтобы «зритель максимально мог получить все, что любит и хочет».

Ранее председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала срок, за который российские анимационные студии смогут заместить полнометражную мультипликационную продукцию студий, покинувших Россию.

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