Елена Летучая рассказала, как чуть не провалилась под лед

Елена Летучая | Источник: PersonaStars

Телеведущая Елена Летучая рассказала в Telegram-канале об опасном случае из жизни.

Летучая вспомнила, как чуть не упала под лед. Артистка призналась, что боялась утонуть. По словам звезды, ей повезло — лед оказался достаточно крепким, и ситуация не стала чрезвычайной.

«Но напугалась я знатно», — рассказала Летучая. Ведущая также дала несколько советов поклонникам, как поступать в подобных ситуациях. Прежде всего звезда посоветовала не паниковать в критических ситуациях.

Летучая признавалась, что любит «дикие» путешествия с мужем. Супруги вместе занимаются серфингом и плавают на лодке по Ладожским шхерам в Карелию.