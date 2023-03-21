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21 марта 2023, новость

Елена Летучая рассказала, как чуть не провалилась под лед

Звезда призналась, что «напугалась знатно»
Елена Летучая | Источник: PersonaStars

Телеведущая Елена Летучая рассказала в Telegram-канале об опасном случае из жизни.

Летучая вспомнила, как чуть не упала под лед. Артистка призналась, что боялась утонуть. По словам звезды, ей повезло — лед оказался достаточно крепким, и ситуация не стала чрезвычайной.

«Но напугалась я знатно», — рассказала Летучая. Ведущая также дала несколько советов поклонникам, как поступать в подобных ситуациях. Прежде всего звезда посоветовала не паниковать в критических ситуациях.

Летучая признавалась, что любит «дикие» путешествия с мужем. Супруги вместе занимаются серфингом и плавают на лодке по Ладожским шхерам в Карелию.

Ранее телеведущая раскрыла судьбу проекта «Летучий надзор» со своим участием, выходившего на телеканале «Че!» и видеоплатформе YouTube.

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