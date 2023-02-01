Елена Летучая раскрыла судьбу шоу со своим участием

Елена Летучая

Популярная российская телеведущая Елена Летучая раскрыла судьбу проекта «Летучий надзор» со своим участием, выходившего на телеканале «Че!» и видеоплатформе YouTube. На эту тему она высказалась в соцсетях.

Один из пользователей поинтересовался, будут ли у «Летучего надзора» новые выпуски. «Обязательно», — отреагировала ведущая. Помимо того, она ответила положительно на вопрос о том, будет ли участвовать в новых проектах и съемках.