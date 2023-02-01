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1 февраля 2023, новость

Елена Летучая раскрыла судьбу шоу со своим участием

Телеведущая ответила в соцсетях на вопрос о «Летучем надзоре»
Елена Летучая

Популярная российская телеведущая Елена Летучая раскрыла судьбу проекта «Летучий надзор» со своим участием, выходившего на телеканале «Че!» и видеоплатформе YouTube. На эту тему она высказалась в соцсетях.

Один из пользователей поинтересовался, будут ли у «Летучего надзора» новые выпуски. «Обязательно», — отреагировала ведущая. Помимо того, она ответила положительно на вопрос о том, будет ли участвовать в новых проектах и съемках.

Летучая запустила шоу «Летучий надзор» в 2018 году. Проект фокусировался на таких проблемах потребителей, как обман в сфере услуг, продажа фальсификата и некачественной продукции и не только. Шоу выходило во «ВКонтакте», на YouTube-канале ведущей и впоследствии на телеканале «Че!». Последний выпуск вышел 20 июля 2022 года.

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