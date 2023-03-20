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20 марта 2023, новость

Бывшая ведущая «Орла и решки» рассказала о сложностях съемок

Юлия Коваль вспомнила, как из-за съемок пропустила день рождения сына
Юлия Коваль | Источник: PersonaStars

Блогерша и бывшая ведущая шоу «Орел и решка» Юлия Коваль вспомнила, с какими сложностями сталкивалась во время съемок в проекте в 2020 году. О трудностях работы над программой она рассказала в шоу «Дерзкая готовка» гимнастки и ведущей Ляйсан Утяшевой.

По словам Коваль, однажды из-за съемок она пропустила день рождения своего ребенка. «Был день рождения сына, а я в это время где-то в Индии в каких-то джунглях. Я ни позвонить, ни сказать "Сын, я люблю тебя" не могу», — поделилась она.

Ведущая рассказала и о долгих перелетах, с которыми сталкивалась во время работы над шоу «Орел и решка». Как отметила Коваль, ей также приходилось проводить много времени в аэропортах, ожидая пересадки.

Кроме того, блогерша заявила, что неоднократно летала авиакомпаниями, полет на которых казался ей небезопасным. «Вот эти перелеты на "Одно крыло airlines", когда ты летишь и думаешь: "Господи боже мой, вот сегодня убьемся или все-таки завтра?"», — посетовала она.

Ранее другая бывшая ведущая шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко рассказала о съемках в тревел-шоу с трехмесячным сыном. Она отметила, что работа с ребенком на площадке возможна, «было бы желание».

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