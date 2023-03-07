Регина Тодоренко рассказала о съемках с 3-месячным сыном

Регина Тодоренко в шоу «Тревел-баттл»

Регина Тодоренко вместе с Романом Каграмановым снялась в шоу «Тревел-баттл». В выпуске, который выйдет в эфир «Пятницы!» 9 марта, ведущие отправятся в Анталью и Каппадокию.

Регина составит лучший романтический маршрут, а Роман — самый нетуристический, «без шведских столов и обгоревших спин».

По словам Тодоренко, проект стал для нее настоящим открытием, возможность посоревноваться и выяснить, кто лучший ведущий, подстегнула ее и вызвала азарт. Впрочем, для звезды «Орла и решки» «Тревел-баттл» стал еще и настоящим тестом на выносливость: на съемки одного из эпизодов она взяла с собой семью — родителей и трехмесячного сына.

«Снималась и параллельно качала, кормила и укладывала малыша. К счастью, помогала мама, — рассказывает телезвезда. — Это был своего рода челлендж — и в качестве мамы, и в качестве ведущей. Оказалось, что съемка с трехмесячным ребенком — возможна. Было бы желание!»