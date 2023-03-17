В СИЗО «Кресты» стартовали съемки нового фильма про Майора Грома

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Действие картины разворачивается спустя год после событий оригинального «Майора Грома» и победы над Чумным Доктором. Теперь главному герою, майору полиции Грому, предстоит столкнуться с новым суперзлодеем.

Отмечается, что первый съемочный день был посвящен масштабной экшен-сцене. По сюжету, Игорь Гром (в исполнении Тихона Жизневского) и его напарник Дима Дубин (Александр Сетейкин) оказались посреди тюремного бунта. Полицейским противостояла целая толпа вырвавшихся из камер преступников. Съемки проходили на территории закрытого следственного изолятора «Кресты».

К своим ролям в «Игре» вернутся также Алексей Маклаков, Любовь Аксенова и другие актеры. Режиссерское кресло занял Олег Трофим, снимавший предыдущие части франшизы по комиксам студии Bubble.