Сын Нагиева, сын Пореченкова и Шпица играют любовный треугольник в сериале

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В марте на «Пятнице!» стартует новый сезон комедийного сериала «Училки в законе», рассказывающего о простых школьных учительницах из Благовещенска, которые бросают вызов не только нерадивым ученикам, но и бандитам, и китайской мафии.

По сюжету новых серий, после того, как героиня Марии Шалаевой Катерина уехала за границу, училки остались втроем. Правда, ненадолго: неожиданно к ним присоединяется Яна (Шпица). Она завуч по внеклассной работе и следователь под прикрытием. Расследование одного дела приводит ее к училкам, и она внедряется в школу, постепенно сближается с училками, втягивается в криминальный мир пограничного города и пускается во все тяжкие.

Героиня Шпицы попадает в любовный треугольник и разрывается между хорошим полицейским Димой (эту роль исполнил Владимир Любимцев, сын актера Михаила Пореченкова) и хулиганом Кириллом (Кирилл Нагиев).

Кирилл Нагиев в сериале «Училки в законе»

Я никогда раньше не работал ни с одной актрисой с площадки, и для меня это приятный опыт: все дамы замечательные, просто цветник! Кирилл Нагиев

Екатерина Шпица так отзывается о своей героине: «Смелая, любознательная, отчаянно любопытная. Она правдоруб и теплый, неравнодушный человек. Неожиданно для себя самой она стала частью коллектива: была одиночкой, а в результате всех приключений обрела друзей, которых у нее прежде не было. Среди этих отвязных, бесстрашных училок, она нашла своих».