Наверх
16 марта 2023, фоторепортажСъемки

Сын Нагиева, сын Пореченкова и Шпица играют любовный треугольник в сериале

Актеры вместе появятся в новом сезоне «Училок в законе»
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Фото предоставлены пресс-службой

В марте на «Пятнице!» стартует новый сезон комедийного сериала «Училки в законе», рассказывающего о простых школьных учительницах из Благовещенска, которые бросают вызов не только нерадивым ученикам, но и бандитам, и китайской мафии.

К актерскому составу проекта присоединились Екатерина Шпица, Анна Ардова, Кирилл Нагиев, Диана Астер, Михаил Горевой и другие.

По сюжету новых серий, после того, как героиня Марии Шалаевой Катерина уехала за границу, училки остались втроем. Правда, ненадолго: неожиданно к ним присоединяется Яна (Шпица). Она завуч по внеклассной работе и следователь под прикрытием. Расследование одного дела приводит ее к училкам, и она внедряется в школу, постепенно сближается с училками, втягивается в криминальный мир пограничного города и пускается во все тяжкие. 

Героиня Шпицы попадает в любовный треугольник и разрывается между хорошим полицейским Димой (эту роль исполнил Владимир Любимцев, сын актера Михаила Пореченкова) и хулиганом Кириллом (Кирилл Нагиев).

Кирилл Нагиев в сериале «Училки в законе»
Я никогда раньше не работал ни с одной актрисой с площадки, и для меня это приятный опыт: все дамы замечательные, просто цветник!
Кирилл Нагиев

Екатерина Шпица так отзывается о своей героине: «Смелая, любознательная, отчаянно любопытная. Она правдоруб и теплый, неравнодушный человек. Неожиданно для себя самой она стала частью коллектива: была одиночкой, а в результате всех приключений обрела друзей, которых у нее прежде не было. Среди этих отвязных, бесстрашных училок, она нашла своих».

Сериал «Училки в законе» стартовал на «Пятнице!» в 2020 году. Главные роли в нем исполняли Мария Шалаева, Антонина Комиссарова, Марина Дианова и Анна Гуляренко. Премьера третьего сезона состоится 17 марта в 19.00.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Анна Ардова
Екатерина Шпица
«Актрисы»: Ходченкова и Милявская в новом напряженном трейлере сериала Бондарчука
Кирилл Нагиев
Владимир Любимцев
Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон воссоединятся на экране
Михаил Горевой
Училки в законе
Стало известно, кто сыграет Карла Лагерфельда в сериале
Мария Шалаева
Михаил Пореченков
Милош Бикович и Оксана Акиньшина снялись в новом сериале
Лядова поддержала Вдовиченкова на премьере сериала с Пеговой
Нельзя пропустить: 12 самых любопытных новых сериалов февраля
У звезды ситкома «Воронины» появилась новая экранная семья
Юрий Стоянов сыграет обманутого киберпреступниками пенсионера
Бен Стиллер сыграет братьев-тройняшек в новом сериале
Аверин, Жигунов и Порошина снялись в многосерийной мелодраме
Дарья Мороз снимает свой первый сериал: фото с площадки
Создатели сериала «Фандорин. Азазель» показали главного героя
Горбачева, Куценко и Топольницкая снялись в необычном сериале
Шпица, Яковлева, дочери Пересильд: звезды на премьере нового «Чебурашки»
По «Денискиным рассказам» Драгунского создадут кинофраншизу
Михалкова и Робак сыграли супругов в новом сериале: первые кадры
В России снимут адаптацию сериала «Постучись в мою дверь»
Меньшиков и Янковский снялись в сериале про автоугонщика
«Союзмультфильм» может снять сериал про Чебурашку
Новые сериалы декабря, которые нельзя пропустить
Пегова играет Екатерину II в новом сериале: первые кадры
Елизавета Боярская играет Екатерину II в «Великой»: новые кадры
Серебряков, Лютаева, Шпица посетили премьеру фильма про Пелевина
Нельзя пропустить: 12 новых любопытных сериалов ноября
Смоляков и Маковецкий снялись в военном сериале
Снигирь, Розанова, Толкалина снимаются в сериале «Престиж»: первые кадры
Канделаки, Бузова, Воля с Утяшевой представили новые проекты ТНТ
Самые долгожданные продолжения сериалов до конца 2022 года
Netflix снимет сериал по мотивам романа «Сто лет одиночества»
Волкова, Табаков, Виторган снялись в сериале про 2000-е: первые кадры
Нагиев и Пореченков снимаются в «Кино про бандитов»: первые кадры
Мартин Скорсезе снимет сериал «Банды Нью-Йорка»
Стало известно, кто сыграет Фандорина в новом сериале
Нельзя пропустить: 10 новых сериалов первой половины октября
Снигирь снимается с Богомоловым в его новом сериале: первые фото
Звезда «Друзей» получила роль в новом сериале
8 новых необычных сериалов сентября, которые вы могли пропустить
Netflix выпустит посвященный пожару в Нотр-Даме сериал
Асмус и Деревянко снимаются в новом сериале
Ридли Скотт станет продюсером сериала «Бегущий по лезвию 2099»
Пегова, Исакова, Башаров снялись в новом сериале для «Первого»
Асмус играет учительницу в новом сериале: первые кадры
Михалкова и Робак снова играют мужа и жену: первые кадры
Звезда «Кадетства» снимается в новой роли в сериале: первые фото
Ивлеева уходит в монастырь в новом сериале
Марина Александрова и Антон Васильев играют мужа и жену: первые фото
Что смотреть осенью: 15 самых ожидаемых сериалов сезона
Нельзя пропустить: самые любопытные сериалы второй половины августа
Нил Гейман запретил снимать полнометражного «Песочного человека» из-за сценария
Юэн МакГрегор сыграет главную роль в сериале «Джентльмен в Москве»
Новые трейлеры
Актрисы
Трейлер
Мизантроп
Дублированный трейлер
Снегирь
Трейлер
Американец китайского происхождения
Тизер (англ.)
Русалочка
Трейлер (англ.)
Супербратья Марио. Фильм
Трейлер №2 (англ.)
Последнее, что он сказал мне
Трейлер (англ.)
Кармен
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь