Сын Нагиева, сын Пореченкова и Шпица играют любовный треугольник в сериале

В марте на «Пятнице!» стартует новый сезон комедийного сериала «Училки в законе», рассказывающего о простых школьных учительницах из Благовещенска, которые бросают вызов не только нерадивым ученикам, но и бандитам, и китайской мафии.
К актерскому составу проекта присоединились Екатерина Шпица, Анна Ардова, Кирилл Нагиев, Диана Астер, Михаил Горевой и другие.
По сюжету новых серий, после того, как героиня Марии Шалаевой Катерина уехала за границу, училки остались втроем. Правда, ненадолго: неожиданно к ним присоединяется Яна (Шпица). Она завуч по внеклассной работе и следователь под прикрытием. Расследование одного дела приводит ее к училкам, и она внедряется в школу, постепенно сближается с училками, втягивается в криминальный мир пограничного города и пускается во все тяжкие.
Героиня Шпицы попадает в любовный треугольник и разрывается между хорошим полицейским Димой (эту роль исполнил Владимир Любимцев, сын актера Михаила Пореченкова) и хулиганом Кириллом (Кирилл Нагиев).
Я никогда раньше не работал ни с одной актрисой с площадки, и для меня это приятный опыт: все дамы замечательные, просто цветник!
Екатерина Шпица так отзывается о своей героине: «Смелая, любознательная, отчаянно любопытная. Она правдоруб и теплый, неравнодушный человек. Неожиданно для себя самой она стала частью коллектива: была одиночкой, а в результате всех приключений обрела друзей, которых у нее прежде не было. Среди этих отвязных, бесстрашных училок, она нашла своих».
Сериал «Училки в законе» стартовал на «Пятнице!» в 2020 году. Главные роли в нем исполняли Мария Шалаева, Антонина Комиссарова, Марина Дианова и Анна Гуляренко. Премьера третьего сезона состоится 17 марта в 19.00.